Santa Croce, al Teatro Verdi 'La bottega del caffè' con Michele Placido

Ultimo spettacolo della stagione di prosa del Teatro Verdi di Santa Croce sull'Arno. Il cartellone si chiude giovedì 30 marzo alle 21 con un classico di Carlo Goldoni, 'La bottega del caffè', con Michele Placido e con Luca Altavilla, Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Anna Gargano, Vito Lopriore, Francesco Migliaccio, Michelangelo Placido, Maria Grazia Plos. La regia è di Paolo Valerio, Coproduzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Goldenart Production, Fondazione Teatro della Toscana.

'La bottega del caffè' è una commedia che da subito si annuncia corale, interessata a diverse figure e vicende, incentrata su un microcosmo attraverso cui Goldoni tratteggia uno sfaccettato affresco sociale e umano. Vi appartengono Eugenio, un giovane mercante vittima della dipendenza dal gioco, e la sua giovane sposa che tenta di riportarlo sula retta via allontanandolo dalla casa da gioco del cinico Pandolfo. Anche il nobile Flaminio sperpera i propri beni, contrastato dalla moglie Placida, mentre la ballerina Lisaura ignara di questo legame, spera di cambiar vita accanto a lui… Quante vanità, speranze, delusioni scorrono dunque davanti agli occhi di Ridolfo, il saggio proprietario della caffetteria e quante vicende arrivano all'orecchio malizioso di Don Marzio (Placido), nobile napoletano che sorseggiando il caffè osserva questo piccolo mondo e si diverte a manipolare i destini dei protagonisti.

(foto Rossetti)

Info

Biglietti: platea e palchi 1° e 2° ordine, intero 20 euro, ridotto 16 euro; palchi 3° ordine intero 15 euro, ridotto 12 euro.

Le riduzioni sono previste per persone under 30 “biglietto futuro” over 65 anni, portatori di handicap o soggetti con invalidità riconosciute, per soci Arci, Acli, Endas, Fenalc e Agesci e per possessori di Carta Giovani; carta Studente della Toscana biglietto ridotto € 8 studenti universitari. Per i soci Coop è prevista l'applicazione della riduzione del costo del biglietto limitatamente ai posti del 3° ordine. Per ottenere le riduzioni è necessario presentare apposita documentazione.

La prevendita dei biglietti per gli spettacoli viene effettuata presso Giallo Mare Minimal Teatro a Empoli (via P. Veronese, 10) dal lunedì al venerdì in orario 10-13 e 14 -18. Per informazioni si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – o scrivere a biglietteria@giallomare.it e info@giallomare.it.

Per informazioni comune di Santa Croce 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull'Arno tel. 0571/33267.