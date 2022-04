'Il Brasile a Pisa nella Seconda Guerra Mondiale': il 25 aprile una passeggiata nella storia

Indirizzo non disponibile

Si avvicina il 25 aprile e con esso la necessità di commemorare la Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. A Pisa, tra le iniziative in programma, la passeggiata sul tema 'Il Brasile a Pisa nella Seconda Guerra Mondiale', promossa dall'Associazione culturale italo-brasiliana Encontro.

Insieme a Mario Pereira, ricercatore italo-brasiliano e amministratore del Monumento Votivo Militare Brasiliano di Pistoia dal 2003 al 2019, saranno ripercorsi i passi degli aviatori della FAB, la Força Aérea Brasileira, che a Pisa, con il primo gruppo Caccia, aveva stabilito il proprio comando e che qui lasciò sentimenti di viva riconoscenza, come testimonia un documento della giunta comunale di Pisa datato giugno 1945. Mario Pereira, oltre a presentare foto storiche, riporterà la testimonianza del padre, Miguel Pereira, che partecipò alla guerra come sergente marconista e che si definì sempre profondamente pacifista.

L'iniziativa avrà inizio in Piazza Vittorio Emanuele: da Corso Italia, con due siti di interesse, sarà toccato il palazzo comunale, per proseguire sul Lungarno Pacinotti, di fronte all'ex Hotel Nettuno. La passeggiata si concluderà in Piazza del Duomo.

Lo stesso Mario Pereira sarà presente al Pranzo della Liberazione in programma al Circolo Arci Il Fortino a Marina di Pisa a partire dalle 13. Ai lati della sala sarà allestita una piccola mostra di cimeli della Força Expedicionária Brasileira, la divisione di fanteria che partecipò attivamente alle operazioni belliche della Campagna di guerra in Italia con un effettivo di 25.334 uomini. Israel Barroso, socio dell'Associazione Encontro e dottorando alla Scuola Superiore Sant'Anna, condurrà una riflessione sull'attualità politica brasiliana e sulle istanze di resistenza al governo Bolsonaro. Il menestrello Pietro Lino Grandi eseguirà musiche e canti del 25 aprile.

Per il pranzo, a base di zuppa e altre delizie del territorio, è necessario prenotare al numero 050-36195