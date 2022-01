Il burlesque arriva a Pisa

Dopo il successo e i sold out di ottobre e novembre, sabato 5 e domenica 6 febbraio alle ore 21.00 andrà in scena, con numeri totalmente nuovi, uno spettacolo di Burlesque nello spazio Balabiòtt a Pisa. Il vero burlesque, due serate di puro divertimento e glamour. In scena le artiste di burlesque Lily De Non, insegnante e performer, Mimì Champagne, Dark Diamond, Sylene Le Fay, Sally Roseblush, Free Sans Age, Olivia De Boni, Lulù La Rouge. Necessario per partecipare il Green pass rafforzato; prenotazione obbligatoria.



Gallery

Per informazioni e prenotazioni scrivere a balabiottpisa@gmail.com o telefonare al numero 3519615535.