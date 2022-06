'Camminamento nel borgo': tour guidato dei monumenti di Vicopisano

Un nuovo appuntamento, tutti i sabati d'estate (di giugno, luglio e settembre) a Vicopisano, con il 'Camminamento nel Borgo', una collaborazione tra Capitolium Società Cooperativa e Trovare Tuscany, con il patrocinio del Comune.

Una mattinata, a partire dalle 10, in compagnia di guide e operatori specializzati, che accompagneranno visitatori e turisti in un affascinante tour di Vicopisano, culminante nella visita del Camminamento del Soccorso della Rocca Brunelleschi. Il tour è disponibile sia in italiano che in inglese e include la Pieve di Santa Maria, le case torri di Via del Pretorio, la Torre dell'Orologio, la Torre delle Quattro Porte, la Torre e il Camminamento del Soccorso.

La prenotazione è obbligatoria entro le 12:00 del venerdì,scrivendo a info@coopcapitolium.it (anche per informazioni).