Camminate sportive al Centro Polivalente San Zeno

Mercoledì 27 marzo alle ore 17 il primo appuntamento.



Parte a Pisa un ciclo di camminate sportive organizzate dal Comitato UISP a partire dal Centro Polivalente San Zeno. Il trekking urbano è uno sport dolce adatto a tutte le età e a tutte le stagioni, con percorsi differenziati per lunghezza e per tipo di difficoltà (dai più esperti a coloro che invece non hanno nessuna esperienza). La camminata di gruppo ha un valore di socializzazione in quanto l'esperienza è condotta attraverso una guida e le mete sono di volta in volta scelte attraverso un filo conduttore (il tema della giornata) che lega i luoghi da percorrere. La camminata sportiva ha anche un valore in termini di salute: camminare a passo sostenuto per almeno venti minuti consente di bruciare almeno 150 kilocalorie e di curare le conseguenze legate alla vita sedentaria (stress, ansietà e depressione).



Il primo appuntamento è per mercoledì 27 marzo alle ore 17 nel giardino del Centro Polivalente San Zeno in via San Zeno 17. Verranno presentati i primi percorsi di aprile e maggio e si svolgerà la prima breve escursione. Si raccomanda di vestirsi comodamente e di portare delle scarpe da ginnastica. Per ulteriori informazioni contattare il Centro Polivalente San Zeno al numero: 0507846982.