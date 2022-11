Cammirata di beneficenza: anello di Palaia

Il gruppo CammiRatori (https://www.facebook.com/groups/cammiratori) propone una condivisione libera (gratuita) di una camminata, ammirando la natura.

Questa volta la partenza sarà da Palaia, per compiere un bel percorso ad anello nella campagna circostante.



Al termine della passeggiata, chi vorrà potrà lasciare un’offerta libera da destinare in beneficenza al Progetto di Clown Terapia presso la Pediatria dell’Ospedale Lotti di Pontedera, curato dalla Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica “Chez Nous, ...Le Cirque!” ONLUS. (https://www.museodelcirco.it/clown_dottori.html), con cui alcuni CammiRatori hanno contatti diretti. La cifra raccolta sarà conteggiata dal gruppo sul posto e affidata all’organizzatore dell’evento, che effettuerà il bonifico e invierà una copia dell’attestazione a tutti i partecipanti.



INFORMAZIONI SUL PERCORSO:



Lunghezza: 7,7 km

Altitudine massima: 200 m

Altitudine minima: 60 m

Difficoltà: percorso escursionistico di livello intermedio.



INFORMAZIONI GENERALI IMPORTANTI:



La partecipazione ad ogni evento dei CammiRatori implica l’accettazione di quanto segue:

-Le passeggiate proposte non sono escursioni guidate e sono indicate per chi desideri semplicemente incontrarsi con altre persone per condividere una camminata in mezzo alla natura.

-Le passeggiate sono autogestite e non sono condotte da alcuna guida ambientale escursionistica, né da altri professionisti; sono inoltre prive di copertura assicurativa in caso di infortuni. Ciascun partecipante è responsabile per se stesso.

-Sebbene i percorsi proposti siano generalmente noti, in alcuni casi potrebbero non essere stati verificati prima dell’evento. Pertanto, è possibile che in alcune circostanze i partecipanti si trovino ad esplorare insieme il percorso durante l’evento stesso. E’ inoltre possibile che talvolta sia necessario apportare modifiche al percorso sul posto, a causa di impedimenti inattesi. E’ quindi importante che ci si approcci all’evento con uno spirito di adattamento e di condivisione.



COME PARTECIPARE:



La partecipazione è gratuita. Tuttavia, è necessario essere inclusi in un gruppo WhatsApp dedicato all’evento (vedi sotto).



Note:

-Dal momento che si entrerà a far parte del gruppo WhatsApp, la partecipazione all’evento sarà garantita (vale come prenotazione). Non è necessario fornire il proprio nome.

-Per motivi organizzativi è necessario che ogni partecipante maggiorenne faccia parte del gruppo WhatsApp. Pertanto, anche ogni eventuale accompagnatore (esclusi i minori) dovrà aggiungersi, usando la procedura seguente.



Ritrovo alle 14:45 al parcheggio indicato di seguito:

https://goo.gl/maps/PEhZpNjJrYsqZj9V8



Fine escursione prevista approssimativamente tra le 17:45 e le 18:30.



Cena insieme in ristorante, dopo una visita di Palaia, per chi vorrà trattenersi.



Se si desidera partecipare, cliccare sul seguente link per entrare automaticamente nel gruppo:

https://chat.whatsapp.com/Iot18K9ZR06L7F5UCen0se



Per informazioni, contattare l’organizzatore: 3393849879 (Federico).