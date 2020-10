'Camposanto, scrigno d'arte'

Fondato sulla terra su cui Cristo è stato crocifisso, trasportata a Pisa in seguito alla Terza Crociata, il Camposanto è l’edificio più spirituale di Piazza dei Miracoli, che custodisce inestimabili tesori artistici includenti la pittura parietale, la scultura funeraria, l’arredo liturgico. Gianmarco, guida turistica abilitata sul territorio di Pisa e Provincia, vi propone nei giorni 7-8 novembre un tour in cui, oltre al suggestivo Camposanto, verranno illustrati esternamente il Battistero, la Cattedrale e la Torre Pendente.

Il luogo di incontro con la guida è Piazza Manin (presso Porta Nuova). Il prezzo del tour è 12 euro a persona (gratuito per i bambini di età inferiore a 11 anni). L’accesso al Camposanto Monumentale costa 5 euro a persona (gratuito per i bambini di età inferiore a 11 anni). Si richiede la prenotazione con almeno un giorno di anticipo. Per informazioni, prenotazioni non esitate a contattare il seguente numero, anche WhatsApp: Gianmarco 3468452439

Gallery