'Cantinajazz' alle Officine Garibaldi

L’appuntamento di Ottobre è dedicato a una colonna portante di CantinaJazz: la Fattoria Uccelliera che è al nostro fianco dal lontano 2001 e che non ha mai smesso di proporre percorsi gustativi sempre originali e molto apprezzati da tutti voi. L’appuntamento è per le 20:30 di sabato 3, presso la sala Kinzica delle Officine Garibaldi (Pisa): un ambiente col soffitto rivestito in legno, un’ampissima vetrata per ammirare le Mura Pisane e un’ottima acustica per godere appieno della musica.

In questo appuntamento, la Fattoria Uccelliera propone un percorso gustativo veramente ampio e pregevole, dove i vini dell’Uccelliera incontreranno anche i Formaggi della Famiglia Busti, le carni di Razza Maremmana di Tenuta di Paganico, il pane e i cantuccini artigianali della Casa del Pane e i piatti preparati da Cantiere Cucina per concludere con l’aromaticissimo Caffè Trinci. Alle 20:30, all’arrivo in Cantina, gli spettatori riceveranno un calice di benvenuto del Brut dell’Uccelliera, bollicina fresca e fragrante, per allenare il palato. Subito dopo salità sul palco l’Emiliano Loconsolo quartet (Riccardo Galardini, chitarra; Nino Pellegrini, contrabbaso; Andrea Melani, batteria; Emiliano Loconsolo, voce e direzione artistica), cui si unirà, come ospite speciale, il suono morbido e suadente del sax di Moraldo Marcheschi: alle sonorità di questa agguerrita formazione musicale il compito di tradurre in musica le sensazioni gustative.

Il primo vino in degustazione è il Ficaia 2019, blend di di pinot bianco e viognier, aromatico e poliedrico, molto estivo e di ottima beva, che verrà accompagnato da un antipasto misto di ricotta alle erbette e pecorino fresco della Famiglia Busti, tortino di zucchini, mandorle e menta.

Il secondo momento è dedicato a La Prima Volta 2019, che abbiamo presentato al suo debutto l’anno scorso (quindi, in questa occasione, sarebbe la “seconda” volta) e che ripresentiamo volentieri a grande richiesta, visto il successo della sua prima apparizione. Si tratta di un rosato da uve sangiovese, che mantiene un’acidità notevole e caratteristica dei vini bianchi, tanto da poter essere descritto come un bianco potenziato, addirittura strutturato.

Nel piatto troveremo dei conchiglioni con salsiccia e melanzane alla besciamella leggera.

Il terzo momento è dedicato a uno dei vini top della Cantina: il Poggio alla Pietra 2015, blend di sangiovese, cabernet sauvignon e alicante, vinificato seguendo il protocollo del Governo all’Uso Toscano, che lo rende intenso e morbido allo stesso tempo, sia al naso che alla bocca, tanto da venir accompagnato da uno spezzatino misto di Razza Maremmana (della Tenuta di Paganico) e Capriolo

Il quarto momento è dedicato al relax, ma si rimane sui sapori complessi dell’Amordamaro, liquore d’erbe dell’Uccelliera, che accompagna i fantastici cantuccini artigianali della Casa del Pane di Francesco Gori (che presenta anche il pane servito a tavola) accompagnati da una crema pasticciera preparata da Cantiere Cucina.

La serata chiude poi in bellezza con gli aromi esotici del Caffè Trinci Selezione Oro, presidio SlowFood del caffè, le cui miscele sono personalmente selezionate e tostate da Andrea Trinci.

Un percorso enogustativo ampio e complesso, in cui gli aspetti sensoriali verranno illustrati dal delegato AIS-Pisa Alessandro Balducci, mentre le sinestesie musicali potranno esercitarsi su un repertorio veramente ampio che va dalla fragranza e delicatezza della bollicina alla complessità suadente del Governo all’Uso Toscano. Insomma: un appuntamento da non perdere.

Sono disponibili due tipologie di posto:

* tutto incluso (cena+degustazione+concerto) a 36 euro,

* solo concerto (solo ascolto musica) a 16 euro,

Le prenotazioni vanno fatte online seguendo i form raggiungibili alla pagina:

www.cantinajazz.com/event/incj203

Per ulteriori informazioni o segnalazione di problemi con la procedura online è comunque possibile chiamare/whatsapp il 320 8787288 o mandare una email a: info@cantinajazz.com