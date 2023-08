Cantinajazz - Enostesie nei borghi 2: Buti

Sabato 12 agosto, Enostesie nei Borghi a Buti: ovvero un CantinaJazz a tutta birra! Una rara variazione dal binomio musica/vino, scelta per offrire miglior refrigerio alla calura estrema di questa estate. E un'occasione veramente unica per far sentire autentici sapori del borgo, perché tutti i produttori sono di Buti, del Monte Serra o delle immediate adiacenze.



Tanti i momenti di questo ricchissimo appuntamento:

ore 18:30 Visita guidata del borgo (durata ca. 45 min, percorso urbano, qualche salita) ritrovo presso il parcheggio del Ristorante 1° Maggio.

A cura dell’Associazione Garibaldi di Buti. Il tour prevede, oltre a una passeggiata per il borgo, la visita al Teatro Francesco di Bartolo, di cui ricorre questo anno il 180esimo della sua inaugurazione; se i tempi lo permetteranno, si visiterà anche il Frantoio Rossoni, museo della Civiltà Contadina e sede della Compagnia del Maggio P. Frediani, compagine che porta avanti e sostiene la cultura del Maggio drammatico di cui Buti è realtà di livello non solo Regionale.



ore 19:30 Degustazione guidata di oli del territorio condotta da Giuseppe Fusco, fiduciario della condotta SlowFood Pisa e Colline Pisane, e degustatore certificato di oli.

Assaggiamo gli oli del Monte Pisano – percorso guidato per conoscere le caratteristiche organolettiche dei “nostri” oli a cura della condotta Slow Food Pisa e Colline Pisane in collaborazione con i produttori. Tre gli oleifici partecipanti: Oleificio Sociale di Buti, Elogi ed Eroi degli Olivi.



ore 20:30 CantinaJazz – Enostesie nei borghi 2023 – Secondo appuntamento: Buti



Enostesie nei Borghi a Buti, ovvero un CantinaJazz a tutta birra! Una rara variazione dal binomio musica/vino, scelta per offrire miglior refrigerio alla calura estrema di questa estate. E un’occasione veramente unica per far sentire autentici sapori del borgo. Due le birrerie artigianali che ci presentano prodotti in grado di essere freschi e dissetanti ma allo stesso tempo adeguati ad accompagnare le pregiatissime carni di maiale del Salumificio Rosi! Il birrificio La Staffetta di Calci e il Birrificio di Buti, che è tra i “padroni di casa”. Ma spieghiamo il programma con ordine. Per collegarci in armonia con la degustazione di oli, il Primo Maggio, che si prenderà cura della confezione delle pietanze, ci offrirà delle particolari bevande del loro Angolo Aromatico (cosa sono? non lo sveliamo: chi verrà vedrà!) con delle bruschette, all’olio e al pomodoro, come entrée. L’acchito della degustazione tocca a La Staffetta, che presenta la sua Golden Bridge, una season (prodotta insieme a Vapori di Birra, con energia geotermica), freschissima con essenze di agrume e coriandolo, ideale per accompagnare la degustazione di Salumi Rosi che troveremo nel piatto, insieme a una panzanella. Nel secondo momento è di scena il Birrificio di Buti, con la Cerere Weisse, birra di frumento coi sentori tipici delle weissbier, che bilancia bene le note dolci con quelle schiettamente acidule ed è perfetta per accompagnare le orecchiette con salsiccia Rosi e friarielli. Nel terzo momento, sempre il Birrificio di Buti ci fa assaggiare la Malamut Scotch Ale: una birra rossa corposa, strutturata e dai toni di caramello, tostato e torrefatto, che vanno a braccetto con uno stinco di maiale Rosi cotto nella stessa birra! Il Primo Maggio ci saluta proponendo il suo “birramisù“, realizzato con la Wilson English Porter de La Staffetta, una birra ad alta fermentazione capace di rendere ancora più stuzzicante il mascarpone del tiramisù. Questo dolce lo gustiamo con l’Amaro da Pisa del Liquorificio Malloggi (Fornacette), gradevole ed equilibrato, e con l’aromaticissima miscela Supercrema del Caffè Trinci, che da molti anni è il suggello ideale degli eventi di CantinaJazz e stavolta gioca in casa, essendo a Cascine di Buti. Come si può notare, un ventaglio di aromi e sapori veramente unico e capace di creare delle armonie altrettanto uniche, che ci verranno descritte da Alessandro Balducci, delegato AIS-Pisa. Ma la missione di CantinaJazz è tradurre in musica questo sconfinato ventaglio di profumi, sapori e spiritelli del Borgo: come riuscirci? con una formazione d’eccezione: alla agguerritissima sezione ritmica costituita da Andrea Garibaldi (piano), Nino “Swing” Pellegrini (c.basso) e Andrea Melani (batteria) si somma il sassofono di Francesco Felici, che esordisce sul palco di CantinaJazz, e la meravigliosa voce di Michela Lombardi, attesissimo ritorno su queste scene. Con la direzione artistica di Emiliano Loconsolo, il CantinaJazz quintet raccoglie la tenzone delle sinestesie; una bella sfida che può avere un solo vincitore: il pubblico!



Per costi e prenotazioni, le istruzioni sono alla pagina dell'evento sul nostro sito:

https://www.cantinajazz.com/event/borghi23_2/



Questa iniziativa è stata realizzata col sostegno della Fondazione Pisa, col Patrocinio della Provincia di Pisa, in convenzione con il Corso di Studi in Viticoltura ed Enologia dell’Ateneo pisano, in collaborazione con: AIS-delegazione di Pisa, SlowFood condotta di Pisa e Colline Pisane, l’Associazione Garibaldi di Buti, la Cooperativa Arnèra, Vinis “enoturista con un click”, e col supporto di IPWebSite.