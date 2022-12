Capodanno in Piazza a Fornacette

Fornacette, nella piazza Fausto Coppi, davanti al Museo della Bicicletta da poco inaugurato e appena dietro la Casa del Popolo di Fornacette, sarà il luogo del Capodanno in Piazza di Calcinaia. Un evento contenuto ma di valore, fa sapere l'amministrazione comunale. Il cartellone della serata prevede sia una parte gastronomica in forma di Street Food, dove ce ne sarà davvero per tutti i gusti, sia una parte artistica, che andrà ad arricchire i festeggiamenti.

Dalle ore 20, i più piccoli ma non solo potranno ascoltare Peter Pan e Mattia Pagni del teatro di Bo’, con spettacolo e musica. Dalle ore 22 i presenti potranno ballare e cantare sulla musica dei White Truffles, band composta da quattro elementi, provenienti da stili musicali differenti e capaci quindi di intrattenere con diversi generi musicali e un ricchissimo repertorio.

Il sindaco Cristiano Alderigi: "Una festa davvero importante per il Comune e per tutta la popolazione, dimostrazione di come, grazie all’impegno e al lavoro di molte persone, sia possibile concretizzare un’idea progettuale. La volontà dell’Amministrazione è che sia un evento a misura di piccolo centro, un momento per festeggiare insieme, per riconoscersi e condividere un po’ di svago dopo gli scorsi anni di pandemia, senza mai scordarci che molte persone, anche vicine a noi, non hanno purtroppo la possibilità né di festeggiare, né di trascorrere in pace e serenità le imminenti festività".