Carnevale, festa per bambini al Museo Piaggio

Per festeggiare il Carnevale il Museo Piaggio, in collaborazione con l'associazione Monte Fantasy Animation, organizza per sabato 18 febbraio un'iniziativa dedicata ai bambini e alle loro famiglie. Mascottes giganti accoglieranno i bimbi nel Museo per una simpatica foto-ricordo; accompagnati dalla musica, attraverso giochi di interazione ed un laboratorio creativo le famiglie saranno poi impegnate nella realizzazione della più famosa "Pentolaccia", ma a forma di Vespa, creata modellando e colorando cartone, carta crespa e altri materiali, ma soprattutto riempita di caramelle e altri dolciumi. I bimbi potranno anche assistere a simpatiche manipolazioni di palloncini che daranno vita alle forme più strane di animali, fiori e oggetti.

Info

Età: dai 5 agli 11 anni

Informazioni e prenotazioni: museo@museopiaggio.it

Costo: 10 euro a bambino (contributo liberale da lasciare al Bookshop)

Posti limitati: prenotazioni entro le 18 del 16 febbraio