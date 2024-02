'Carnival Party' a Calcinaia

Indirizzo non disponibile

Domenica 11 febbraio 2024 a partire dalle 14.30 si attende un intenso pomeriggio da vivere in Piazza Indipendenza a Calcinaia con il 'Carnival Party' che promette buon cibo, squisiti dolciumi (e non solo), spettacoli e intrattenimenti per i più piccoli, oltre che un'infinita sfilata di divertimento con le maschere che animeranno il centro del paese.

Gli esercenti prepareanno pasta fritta, bomboloni, crepes, vin brulè; ci sarà lo spettacolo 'Cantando le Favole' e in parata tanti personaggi amati dai bambini come Ariel, Ursula, Elsa, Olaf, la Famiglia Madrigal, Sebastian e Mery Poppins. Successivamente anche gli adulti potranno scatenarsi al ritmo dei mitici anni ‘70 e ‘80 con le canzoni interpretate dal vivo dalle SilvElisAngel's. A rendere ancor più coinvolgente e stimolante l’atmosfera della giornata ci saranno poi il truccabimbi, corredato della possibilità di fare tatuaggi trasferibili, nonchè l’invito rivolto a tutti i partecipanti a trovare amici e vestirsi a tema considerato che è previsto un premio per la migliore mascherata di gruppo.

L'evento è organizzato dal Comune di Calcinaia in collaborazione con il CCN di Calcinaia e la Confesercenti.