'Caro lupo': spettacolo per bambini

'Lo spettacolo più bello che abbia mai visto!': Edoardo recensisce così lo spettacolo per bambini 'Caro Lupo' che sarà in scena alla Città del Teatro domenica 9 gennaio alle ore 17.00. 'Caro Lupo' e? l’inizio di una lettera che ha il sapore di una favola, a scriverla è la piccola Jolie, una bambina curiosa, coraggiosa, intraprendente a cui piacciono le costellazioni, il suo inseparabile orso di pezza soprannominato Boh e le cose che fanno un po' paura. I suoi genitori sono eccentrici, in molte faccende affaccendati, la ascoltano poco sebbene cerchino di fare del loro meglio. Nella piccola casa in mezzo ad un grande bosco. La neve regala alla notte un silenzio magico, mentre le stelle abitano un limpido cielo invernale. In quella buffa casetta si è appena trasferita la famiglia di Jolie e Boh, il suo orso di pezza. Un giorno però Boh scompare e Jolie si addentra nel bosco nonostante la paura, verso l’ignoto, per ritrovarlo. E qui Jolie, incontrerà il Lupo. Il suo Lupo. Un Lupo piccolo, come lei. Un lupo la cui ombra appare gigante ma che, in verità, è solo un cucciolo e come tutti i cuccioli ha bisogno di cure, di coccole, di giocare, di trovare la strada del ritorno. Là dove chi amiamo, ci aspetta sempre. Soprattutto quando ha paura di averci perduto. Lo spettacolo ha debuttato lo scorso ottobre al Festival Incanti la rassegna internazionale di teatro di figura di Torino e arriva per la prima volta a Pisa, sul palco del teatro di Cascina.



Età consigliata 3-8 anni

Biglietti da 5 a 7,50€+dp

Prevendita on line circuito Boxoffice Toscana e Ticket One

Presso i punti boxoffice

Presso Sez. Soci ipercoop Navacchio

Biglietteria del teatro aperta

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14

Il mercoledì dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 19

(escluso festivi)

info biglietteria@lacittadelteatro.it 050744400 (int. 1) e 3458212494



CARO LUPO

ideazione Miriam Costamagna e Andrea Lopez Nunes

regia e drammaturgia Nadia Milani

con Miriam Costamagna, Andrea Lopez Nunes e Giacomo Occhi/Nadia Milani

scene e figure Gisella Butera

ideazione e realizzazione schermi Andrea Lopez Nunes



voci di Aurora Aramo, Arianna Aramo, Miriam Costamagna, Andrea Lopez Nunes, Nadia Milani, Giacomo Occhi