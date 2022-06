E’ tempo di alta moda in Corso Matteotti a Cascina. Venerdì 24 giugno alle ore 21 nell’ambito del cartellone estivo 'Metti una sera a Cascina' le associazioni Mani Attive di Cascina della presidente Angela Vannucci e Anastacia Fashion, scuola di portamento e bon ton diretta da Sarajo Mariotti, con il patrocinio del Comune di Cascina presentano 'Cascina in Moda'.

Conducono la serata il modello Leonardo Ghelarducci e l’attrice Serena Martinelli. Ospiti d’onore il tenore Marcio Di Freitas, lo stilista internazionale Antonio Oliver e la stilista romana Barbara Basciano.

Durante la serata la terza tappa della 38esima edizione del concorso di bellezza 'Un Volto X Fotomodella' con dodici ragazze che si sfideranno per conquistare la coroncina di tappa con due uscite e gli abiti eleganti di Teorema Uomo e Donna ed in costume con Mode.

L’associazione Mani Attive sfilerà in passerella con gli abiti e gli accessori realizzate da alcune socie con merletti a chiacchierino e macramé e con gli abiti per bambini realizzati all’uncinetto di Nerina Fubelli. Non solo moda, ma anche solidarietà con la sfilata dei bambini diversamente abili dell’associazione EppurSiMuove di Pisa. Ci sarà spazio anche per la musica e il ballo con la voce di Anna Gurbanova e con tre uscite della Scuola di Danza Mudra di Cascina. Previsto un momento dedicato ai bambini con la sfilata del negozio Idoli.

Un momento esclusivo a metà serata con l’abito di ricostruzione storica (epoca medievale) di Sara Conti che sfilerà per la prima volta a Cascina.

Tanti momenti della serata dedicati all’alta moda con Antonio Oliver, Centro Formazione Moda di Antonio Giachetti e Lucia Cappelli e Sheila Sabatini designer direttamente da Terni, Patrizia Ricci di Lucca, Consuelo Otoni gioielli di Mantova, Barbara Basciano di Roma, FG Atelier Sposi di Galioto Francesca Paola di Santa Maria a Monte.

Curerà l’Hair Stilist e Make Up Eli Agency di Gianni Graziano assieme a Nicola Marini. Fotografi ufficiali della serata Helen Garcia, Davide Crea e Norberto Wittwer.