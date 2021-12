Immacolata a Cascina con la Casina di Babbo Natale

Entra nel vivo il fitto programma di 'M’illumino di Cascina'. Martedì 7 dicembre, alle 17 alla Biblioteca comunale ‘Peppino Impastato’, arriva una bella occasione di intrattenimento per i più piccoli con 'La magia delle bolle'. Alle 20, invece, a La Città del Teatro andrà in scena 'Reaction', spettacolo natalizio organizzato da Ac Danza Città di Cascina: un evento patrocinato dal Comune di Cascina e realizzato con i fondi comunali distribuiti alle associazioni culturali cascinesi con il bando dello scorso maggio (ben 25.000 euro destinati alle associazioni).

Un gustoso antipasto per arrivare a mercoledì 8, quando in piazza dei Caduti arriverà, tempo permettendo, anche Babbo Natale. A partire dalle 9 saranno trasmesse in filodiffusione, grazie alla Pro Loco, le musiche natalizie in Corso Matteotti; nel pomeriggio, alle 16, 'Aspettando Babbo Natale' creerà la giusta attesa con un piccolo concerto sotto i portici dell’ex Palazzo Pretorio, offerto dalla Hollywood Music Studios di Cascina. Quindi alle 17 il momento più atteso dai piccoli: l’arrivo di Babbo Natale alla casina in piazza dei Caduti, con accensione delle lucine e le foto di rito. Le iniziative proseguiranno poi alle 18 con l’inaugurazione del presepe nel giardino Tiziano Terzani della Biblioteca comunale, animata dalla musica di Impronte Sonore di Cascina. A seguire ci sarà l’accensione delle luci dell’albero offerto da Sogefarm e decorato dai ragazzi del Liceo Artistico 'F. Russoli', mentre le luci dinamiche saranno proiettate sulla Torre dell’Orologio e sulle torri civiche di Piazza Gramsci. In caso di pioggia, gli eventi di mercoledì saranno posticipati nel weekend.