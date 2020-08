Cena con reading a L'Alba Big Fish

Continua il ciclo di cene con reading allo stabilimento balneare L'Alba Big Fish. Giovedì 13 agosto sarà la volta di Riccardo Taccini, scrittore che per molto tempo ha chiuso le sue poesie in un cassetto e solo con il lock-down ha deciso di raccoglierle e pubblicarle nel volume “25 passi tra te e me”. Il testo racconta dell’amore, dei sogni, del rapporto con sé stessi, della relazione con gli altri, dell’indifferenza e della distanza. Vuole essere uno spunto di riflessione per osservarsi senza pregiudizio.

Riccardo Taccini è educatore e counselor ad orientamento Gestaltico. Fa parte dell’Associazione “Arcobaleno” (istituto Gestalt di Lucca) che persegue attraverso le proprie attività il benessere della persona e il suo sviluppo psico-fisico e spirituale per “un cambiamento di stile di vita che riconduca ad un più armonioso rapporto con sé stessi e con la natura”.

Cena con menù fisso 20 € (primo di mare, frittura di pesce, patatine, bevande escluse). Per prenotazioni e informazioni: tel. 050 3144656.

Come tutte le attività de L’Alba, il Big Fish inserisce persone in percorsi di riabilitazione psico-sociale. Sostenendolo si garantisce continuità all’intero progetto.