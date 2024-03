'Chiamata alle arti per Gaza' al Teatro Nuovo

Sono già numerosi gli artisti che hanno risposto alla ‘Chiamata alle arti per Gaza’ che si terrà giovedì 28 marzo a partire dalle 19 al Teatro Nuovo di Pisa per riaffermare l’urgenza dello stop al massacro nella Striscia di Gaza. L’iniziativa è organizzata dal Teatro Nuovo di Pisa in collaborazione con Un Ponte Per, Coordinamento degli Studenti Medi coinvolto nella manifestazione dello scorso 23 marzo, e Git Pisa-Livorno Banca Etica.

La serata sarà un’occasione per una raccolta fondi a favore del progetto ‘Acqua per Gaza’ di Un Ponte Per, finalizzato a portare acqua potabile nelle aree colpite dal conflitto in Palestina (www.unponteper.it/it/acqua-per-gaza). Numerosi i volti dello spettacolo che hanno risposto alla chiamata e che per l’occasione saliranno sul palco del Teatro Nuovo di Pisa: Bobo Rondelli, Petra Magoni, Francesco Bottai (ex Gatti Mezzi), Jeremias dei Surealistas, Marina Capezzone del gruppo Tra i binari, Rasenna Musica Ar, Officina del Malcontento, gruppo Danze Atena, Fegatelli Concettuali rock, le amiche di mafalda, compagnia Minimal, rylab, Rom Orchestra, Marco Chiavistrelli, Matteo Micheli, Massimo Risi, Marco Di Stefano, Serena Gatti, 71Jpm, Maurizio Marchetti, Andrea Rizzo, Marco Azzurrini, Riccardo Monopoli, Flavia Bucciero, Daniela Maccheroni, Lorenzo Di Sandro, Felice Pantone, Safety Chains, Duo Terra e Libertà, Filippo Nencioni. Sostengono la serata da remoto: Antonio Rezza, Moni Ovadia, Ascanio Celestini, Vauro, Bandabardo’, Emma Dante, lo Stato Sociale, Sacchi di Sabbia, Valentina Bischi, Paolo Giommarelli, Lavinia Mancusi, Animali Celesti, Teatri della Resistenza.

Ingresso senza prenotazione a offerta libera (il ricavato sarà interamente devoluto al progetto ‘Acqua per Gaza’ di Un Ponte Per).