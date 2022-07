'Cinema sul mare' al Bagno degli Americani: spettacoli di luglio

L'attesissima rassegna 'Cinema sul mare' al Bagno degli Americani è pronta a tornare anche in questa estate 2022.

Si parte lunedì 11 luglio al calar del sole con la prima proiezione in riva al mare sul maxischermo gonfiabile 14 metri per 9: 'Come un gatto in tangenziale. Ritorno a Coccia di Morto', commedia di grande successo con Paola Cortellesi e Antonio Albanese (regia di Riccardo Milani, 2021). Martedì 12 è la volta di 'Oceania', film d'animazione nonché 56esimo classico Disney uscito nel 2016 (regia di Ron Clements e John Muske). Mercoledì 13 tocca a 'Bohemian Rhapsody', pellicola del 2018 diretta da Bryan Singer e dedicata ai Queen e a Freddie Mercury, interpretato dal premio Oscar Rami Malek. Giovedì 14 luglio sarà invece proiettato 'Thor: Ragnarok', film del 2017 diretto da Taika Waititi basato sull'omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics. Si chiude venerdì 15 luglio con 'Zoolander', film del 2001 scritto, diretto e interpretato da Ben Stiller divenuto col tempo un vero e proprio cult. Con Owen Wilson, Christine Taylor e Will Ferrell.

La rassegna 'Cinema sul mar' si svolge in collaborazione con il Cinema Arsenale di Pisa e con Alfea Cinematografica. Ma non finisce qui. Ai cinque appuntamenti di luglio se ne aggiungeranno altrettanti ad agosto, più precisamente dall'8 al 12. I titoli saranno svelati più avanti. Il bar, lo ricordiamo, sarà a disposizione del pubblico prima, durante e dopo le proiezioni. Mentre il ristorante sarà regolarmente aperto per cena. L'ingresso alle proiezioni è libero. Informazioni: 342 3513884.