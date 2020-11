'Le cinque ferite dell’anima: la ferita di abbandono': evento online

Conoscere la teoria delle cinque ferite emozionali ideata da John Pierrakos e Alexander Lowen (psicoterapeuti e fondatori della Bioenergetica in base agli studi e sperimentazioni di Reich) può essere di grande aiuto per identificare i nostri comportamenti inconsci, le nostre tendenze relazionali, i nostri sistemi di boicottaggio, le nostre credenze limitanti, ecc. Ogni ferita ( rifiuto, abbandono, umiliazione, tradimento, ingiustizia) si somatizza nel corpo dando vita a delle tensioni muscolari croniche che creano la cosiddetta 'corazza caratteriale' o nei termini di Lise Bourbeau (studiosa delle cinque ferite) di 'maschera'.

Queste corazze ci fanno vivere molto spesso in maniera reattiva e limitante, non centrata nell’amore e nel cuore. Ogni volta che si attiva una ferita con le sue relative tensioni muscolari croniche perdiamo notevolmente la nostra capacità di amare, di ricevere amore, di affermarci, di radicarci, di creare.

Obiettivo di questi incontri é imparare a riconoscerle per poterle disattivare lentamente e trasformarle in talenti. Naturalmente, gli incontri e le pratiche proposte non sostituiscono la terapia ma possono essere di grande aiuto nel processo terapeutico.

Gli incontri avranno la seguente struttura:

1- Caratteristiche della ferita

2- Aspetti psico sommatici

3- Esercizi bioenergetici

4- Pratica di visualizzazione creativa per riprogrammare il nostro sistema di credenze.

Programma dei prossimi incontri:

Mercoledì 18 Novembre: Ferita di umiliazione

Mercoledì 2 Dicembre: Ferita di tradimento

Mercoledì 16 Dicembre: Ferita di ingiustizia

Incontro tenuto da Jeremias Cornejo, ricercatore sciamanico e studente presso l’Istituto Italiano di Formazione in Analisi Bioenergetica (IIFAB). Per poter partecipare sarà necessario scaricare la applicazione ZOOM. Per ricevere la password di accesso alla riunione scrivi a jeremiasgabrielcornejo@gmail.com.

Costo: 15€. Il versamento deve essere effettuato al seguente numero IBAN: IT35 G0760114000001050804895