Natale al Tendone del Circo Krom a Calambrone

In Piazza Antonio Madonna a Calambrone è tutto pronto. Finalmente, attimo dopo attimo, il Tendone del Circo Krom è ormai montato. Sotto i suoi drappeggi dal oggi, venerdì 17 dicembre, fino a domenica 8 gennaio 2022 si alterneranno quasi ogni giorno tantissimi spettacoli tra cabaret, giocoleria, teatro e musica tanti spettacoli adatti a tutte le età. Insomma, sarà un Natale accompagnato dalla magia del Circo Krom, un circo contemporaneo il cui Chapiteau ospiterà tanti artisti da tutta la Regione Toscana e non solo. Il programma verrà tenuto costantemente aggiornato sulle pagine social del Circo perché saranno sempre spettacoli diversi grazie alla presenza di molti artist. Per far divertire i bambini, veri protagonisti del Natale, saranno organizzati dei laboratori pomeridiani di scuola di circo, coinvolgendo così anche le scuole del litorale. Dopo gli spettacoli invece musica e intrattenimento. Il Circo Krom è un circo senza uso di animali e senza biglietto ma ad offerta libera e consapevole. Tutti possono partecipare agli spettacoli (salvo le limitazioni sanitarie) e alla fine i presenti sono invitati a dare un'offerta sulla base delle emozioni che hanno provato

INFO e PRENOTAZIONI al 349 4469766 (FRANCESCA)

Ecco il programma: