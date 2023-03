Circolo Il Fortino, a Marina di Pisa serata a tema India

Un giro del mondo intorno ai saperi e ai sapori di paesi lontani da noi, ai quali ci possiamo avvicinare condividendo cultura e divertimento. È ciò che propone il Circolo Arci Il Fortino di Marina di Pisa con il contest "Travel Flavours", ideato da The Hir?ndo Community insieme all’Associazione italo-brasiliana Encontro e ad altre realtà associative espresse da comunità di vari paesi del mondo. Ogni nazione, rappresentata da un cuoco madrelingua e dalla sua squadra, propone una cena tipica, che insieme a laboratori e spettacoli relativi ad ogni paese, contribuirà ad offrire ai partecipanti un’autentica esperienza di vita.

Dopo Brasile e Cina, è la volta dell'India: sabato 11 marzo è in programma a un'intera giornata dedicata al grande Paese asiatico. Si parte alle 16,30 con i laboratori di Mehandi (tatuaggi temporanei con henné) e la degustazione di tè ayurvedico; si prosegue alle 18 con il laboratorio di danza tradizionale indiana Kathak. Alle 20 sarà servita una cena tradizionale indiana (18 euro, vino o bevanda inclusa) e per finire balli e giochi. Alla fine della serata ciascun partecipante potrà dare il proprio voto e contribuire a decidere chi sarà il vincitore del concorso. La premiazione avverrà nel mese di giugno, con una festa in cui il Brasile tornerà ad essere protagonista.

Info

Per informazioni e prenotazioni: Circolo Il Fortino Marina Di Pisa 050 36195, Gisella Melidoro +39 389 437 7977.

Tessera Arci obbligatoria