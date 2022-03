'Circoluna', spettacolo di luci e ombre per bambini a Cascina

Domenica 13 marzo alle ore 17.00 alla Città del Teatro la compagnia Teatro Gioco vita porterà in scena 'Circoluna', uno spettacolo d’ombre e di luci, di sorprese, incantesimi, meraviglie dedicato ai piccoli a partire dai 2 anni.



A condurre i bambini sono Lucetta, la presentatrice, e Achille, il domatore d’ombre, le sole presenze in carne ed ossa in questo magico mondo circense: sono loro a tradurre lo strano linguaggio degli 'ombrartisti', sono loro a dipanare i fili di una storia, allo stesso tempo semplice e drammatica, che intrecciandosi con il normale svolgersi dei numeri del circo tiene il piccolo spettatore in suspense fino alla fine. Infatti, qualcosa di “insolito” interromperà improvvisamente lo spettacolo, che potrà proseguire solo se i nostri piccoli spettatori non ci negheranno il loro aiuto.



ATTENZIONE DOPPIA REPLICA alle 16.00 e alle 18.00 sul palco della sala grande



CIRCOLUNA

uno spettacolo di Nicola Lusuardi e Fabrizio Montecchi

con Valeria Barreca, Tiziano Ferrari

testo Nicola Lusuardi

regia e scene Fabrizio Montecchi

disegni e sagome Nicoletta Garioni



teatro d’ombre e d’attore

Età consigliata dai 2 ai 6 anni

durata 40’





biglietti da 5 a 7,50€ + dp

biglietti on line e rivendite Ticket One

biglietteria in teatro aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 il mercoledì anche dalle 17 alle 19

La domenica la biglietteria apre alle 15.00



biglietteria@lacittadelteatro.it