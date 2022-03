'Colori e immagini della scienza': mostra al Museo della Grafica

A partire da giovedì 10 marzo apre al pubblico la mostra 'Colori e immagini della Scienza. L’arte della ricerca scientifica', allestita nelle suggestive sale del Museo della Grafica (Comune di Pisa, Università di Pisa).

La mostra raccoglie circa 80 opere realizzate da 250 studentesse e studenti provenienti da alcuni licei toscani: Liceo Scientifico Ulisse Dini e Liceo Scientifico Filippo Buonarroti di Pisa, Liceo Classico Scientifico XXV Aprile di Pontedera e del Liceo Statale Francesco Cecioni di Livorno, che dal 2020 partecipano alla terza edizione del progetto Art&Science. Ogni opera è stata ispirata da un argomento scientifico, che spazia tra varie discipline, dalla fisica alla geologia, ed è stata realizzata in seguito a una serie di seminari e incontri con ricercatori e ricercatrici che si sono svolti lo scorso anno. Le più significative opere esposte in mostra saranno premiate il 23 marzo durante un evento presso la sezione INFN di Pisa in Largo Bruno Pontecorvo. Le opere premiate andranno a comporre la mostra e la competizione nazionale, che si terranno al MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli dal 13 al 30 maggio. Gli autori e le autrici delle opere ritenute più significative nella mostra nazionale saranno ospiti al CERN per un master sul rapporto tra arte e scienza a settembre 2022.

Organizzata dalla sezione di Pisa dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) in collaborazione con Università degli Studi di Pisa, Museo della Grafica, Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO), Istituto Nazionale di Ottica (INO) del CNR, con il patrocinio del Comune di Pisa e del Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa e il supporto delle associazioni Frontier Detectors for Frontier Physics e Ricerca Fondamentale in Fisica, la mostra fa parte di un ciclo di 12 mostre che si tengono in altrettante città italiane nell'ambito dell’edizione 2020-2022 del progetto per le scuole Art&Science Across Italy.



L’evento di inaugurazione, organizzato con la collaborazione tecnica del Polo Multimediale dell'Università di Pisa, si terrà online venerdì 11 marzo alle ore 12.00 sul canale Youtube del Sistema Museale di Ateneo 'Video Sma Unipi' al link: https://call.unipi.it/artericerca

Per maggiori informazioni:

https://museodellagrafica.sma.unipi.it/2022/03/art-science-across-italy-colori-e-immagini-della-scienza-larte-della-ricerca-scientifica/