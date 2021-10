Ponte di Ognissanti al Complesso della Rocca a Vicopisano

Un altro splendido weekend autunnale in arrivo con il Complesso della Rocca del Brunelleschi, la Torre e il Camminamento del Soccorso e la Torre dell'Orologio aperti, oltreché sabato e domenica, anche in via straordinaria, lunedì 1° novembre. Senza dimenticare la festa di Vico Halloween che domenica pomeriggio, dalle 17:00 alle 19:00, allieterà i più piccoli con spettacoli, animazioni, laboratori, giochi e merende per le vie del borgo.



Il Complesso della Rocca sarà aperto, grazie alle visite guidate del Gruppo Culturale Ippolito Rosellini, sabato pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00, domenica dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 15: alle 19:00 e lunedì 1° dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Per informazioni e costi: grupporosellini@yahoo.it, turismo@comune.vicopisano.pi. it. Necessario il Green Pass.



La Torre e il Camminamento del Soccorso, parte del Complesso della Rocca, inaugurati il 21 settembre scorso, così come la Torre dell'Orologio, inaugurata il 10 ottobre 2020, situata in Via Lante, antica strada del commercio vicarese, gestiti dalla Cooperativa Capitolium, saranno aperti sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00, mentre dal 1° novembre inizieranno l'orario invernale, dalle 10:00 alle 16:30. Informazioni e possibilità di prenotazioni online (sia per ingressi che per visite guidate: https://coopcapitolium.it/ prenotazioni-online/). Necessario il Green Pass.