'Alice canta Battiato', concerto al Teatro Verdi

Giovedì 23 marzo, alle 21 al Teatro Verdi di Pisa, nuovo appuntamento con 'I concerti della Normale'. Ad esibirsi, nello spettacolo 'Eri con me. Alice canta Battiato', Alice, nome d'arte di Carla Bissi, una delle cantautrici italiane più note ed amate dal grande pubblico che interpreterà sedici brani di Franco Battiato, con il quale ha percorso un lungo cammino artistico a partire dal 1980 con il singolo 'Il vento caldo dell'estate' e l'album Capo Nord. Il programma prevede versioni acustiche di molti brani dell'artista siciliano, come 'Il Re del Mondo', 'Summer on a solitary beach', 'I treni di Tozeur', 'Prospettiva Nevsky', 'La Stagione dell'amore', 'E ti vengo a cercare', 'La Cura', con i bellissimi arrangiamenti e rielaborazioni per pianoforte del pianista Maestro Carlo Guaitoli, già stretto collaboratore di Franco Battiato e con Chiara Trentin al violoncello.

'Alice Canta Battiato' è un tour iniziato nel 2020 e tutt'ora in corso, insieme a Carlo Guaitoli e a molti ensemble. Alice si fa ancora una volta strumento della musica di Franco Battiato e di ciò che ha trasmesso, attraverso canzoni a cui sente di aderire pienamente che appartengono ai diversi periodi compositivi di Battiato, come le cosiddette canzoni mistiche, senza dimenticare quelle nate dalle numerose collaborazioni tra i due artisti, come la canzone 'Per Elisa', scritta insieme anche al violinista compositore Giusto Pio, con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1981 e che si impose nelle hit parade nazionale e internazionale.

Alice riesce ad omaggiare l'artista siciliano con autenticità ed eleganza, sia perché sua amica e collaboratrice dagli esordi, ma soprattutto per quell'affinità artistica che da sempre li lega e che la rendono un'interprete unica della musica di Franco Battiato.