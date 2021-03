Omaggio ad Astor Piazzolla, nel centenario della nascita

Dopo il successo di visualizzazioni dello streaming dal vivo del Concerto di apertura, il Pontedera Music Festival 2021 prosegue con il primo dei due omaggi ad Astor Piazzolla, nel centenario della nascita, con un duo, violino e pianoforte, formato da due musicisti molto conosciuti sul territorio di Pontedera, della Valdera e in tutta la Toscana: il violinista Roberto Cecchetti e il pianista Alessandro Lanini. Il primo ha alle spalle una notevole carriera sia come solista, sia come membro di alcune delle maggiori orchestre del centro Italia; al pianoforte il M° Lanini, fondatore dell’Accademia Musicale Toscana, oggi fusa assieme all’Accademia della Chitarra nella nuova Accademia Musicale Pontedera, vincitore di numerosi concorsi pianistici.

Due musicisti ben noti per l’innegabile talento e per la poliedricità delle esperienze maturate nelle reciproche carriere, che proporranno un programma ovviamente monografico su Astor Piazzolla, che prevede l’esecuzione di alcuni dei brani più noti del compositore argentino, come Libertango, Milonga de l’Angel e Oblivion, insieme alle meno note ma meravigliose Quattro Stagioni.

Il Pontedera Music Festival, giunto quest’anno alla terza edizione, è organizzato dall’Accademia Musicale Pontedera e la Fondazione Piaggio, con la preziosa collaborazione della prestigiosa etichetta discografica fonè, il patrocinio del Comune di Pontedera, e realizzata grazie ai contributi Fondazione Pisa, Unicoop Firenze, Banca Popolare di Lajatico e Vival Banca, grazie ai quali è stato possibile confermare alcune caratteristiche peculiari del Festival: qualità degli artisti di livello internazionale, presenza di musicisti operanti e conosciuti sul territorio della Valdera e il coinvolgimento della cittadinanza e dei giovani.

Anche questo concerto sarà fruibile solo in streaming dal vivo, collegandosi gratuitamente alla pagina Youtube dell’Accademia e sulla pagina facebook del Pontedera Music Festival. Tutte le informazioni per la connessione e su tutti gli appuntamenti si possono leggere su: www.accademiachitarra.it/ pontedera-music-festival.