A causa dell'emergenza sanitaria, per la prima volta nella sua storia, la Filarmonica Pisana porgerà gli auguri alla cittadinanza per le festività natalizie nel giorno di Capodanno, invece che nel tradizionale concerto a dicembre. E per la prima volta lo farà online, con la trasmissione in streaming sulle pagine Facebook dell'Associazione, di un concerto di Solisti del Complesso di Legni, Ottoni e Percussioni della Società, diretti dal Maestro Paolo Carosi.

Il programma prevede un doveroso omaggio al genio musicale di Beethoven nel 250° anniversario della sua nascita. Poi sarà la volta del tardo romantico Moszkowsky, con un brano tratto da una collana di danze spagnole per pianoforte a 4 mani che conta innumerevoli trascrizioni. Si passerà quindi alla musica da film, con i due giganti Williams e Zimmer e un gustoso quadretto onomatopeico: gli ultimi secondi dell’anno sono tradizionalmente scanditi da un orologio che per la Filarmonica non può che essere… sincopato!

Concluderà il concerto un brano augurale, un tradizionale canto natalizio rivisitato in chiave jazz dagli ottoni della Società Filarmonica Pisana. Il concerto è stato video-registrato a organico ridotto e a porte chiuse nella sala dei concerti della Filarmonica Pisana sfruttando quei pochi giorni prima delle festività natalizie in cui la Toscana era zona gialla.

Il video sarà diffuso, in diretta Facebook sul canale dell'Associazione, la sera di Capodanno, a partire dalle ore 21:15.

I° Concerto di Capodanno della Società Filarmonica Pisana, 1/1/2021 h.21:15



Programma

Ludwig Van Beethoven - Inno alla Gioia [3’] **

Moritz Moszkowsky - Spanish Dance n.2 [4’30”]**

John Williams - Jurassic Park main theme [3’] *

Hans Zimmer - Pirates of the Caribbean I temi più famosi [6’]**

Leroy Anderson - Syncopated Clock [2:20] **

Pam Wedgwood - Deck The Hall jazz [2’30”] *



Solisti del Complesso di Legni, Ottoni e Percussioni della Società

Maestro Direttore Paolo Carosi

* Quintetto di ottoni+1: trombe Daniele Liut e Alessandro Volpi. Corno Luigi Quagliata, trombone Guido Gemignani, tuba Alessandro Roncoli, percussioni Tiziano Carosi

** Settimino di fiati+1: flauto Barbara Tedesco, clarinetti Marcello Leoni e Claudio Rosatelli, tromba Daniele Liut, corno Luigi Quagliata, trombone Guido Gemignani, tuba Alessandro Roncoli, percussioni Tiziano Carosi.

Per ulteriori informazioni https://www.facebook.com/ FilarmonicaPisana o https://www. filarmonicapisana.it/