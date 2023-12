Concerto di Capodanno al Teatro Verdi

Lunedì 1 gennaio, alle 18 al Teatro Verdi di Pisa, appuntamento con il Concerto di Capodanno, edizione numero 32, organizzato in collaborazione con il Comune di Pisa e il Lions Club Pisa Host. Sarà proposto un repertorio di pagine luminose e brillanti tipiche della tradizione di Capodanno eseguite dalla Camerata Strumentale di Prato con l'Orchestra Arché sotto la direzione di Claudio Novati e con la partecipazione del soprano Nikoletta Hertsak. Non mancheranno i bis di rito e i rametti di vischio donati alle spettatrici dai fioristi di Confcommercio Pisa. Per onorare la tradizione, anche questa edizione del Concerto di Capodanno avrà una finalità benefica: destinataria del ricavato è l'associazione Il Mandorlo Onlus per le cure palliative.

L'edizione numero 32 del Concerto di Capodanno presenta un programma vario, leggero e brillante. A note pagine tratte dal mondo scanzonato dell'Operetta, come il Die Fledermaus di Johann Strauss jr. si affiancheranno pagine memorabili prese dal mondo dell'Opera Lirica, tra le quali si segnala il celebre valzer di Musetta dalla Bohème di Giacomo Puccini. Brani strumentali, scritti per sola orchestra, si alterneranno a brani cantati per soprano e orchestra. Sui titoli di coda, dopo gli indirizzi d'augurio di Orchestra e Direttore, viene eseguita la Radetzky-Marsch di Johann Strauss padre, in ossequio alla tradizione.

Info e biglietti

I biglietti (posto unico 22 euro) sono in vendita al Botteghino del Teatro Verdi, al servizio di biglietteria telefonica (050.941188) e nel circuito Vivaticket (on-line e nei punti vendita del Circuito).

Per informazioni: 050.941111, www.teatrodipisa. pi.it e canali social del Teatro (facebook e instagram)