Concerto di beneficenza nella Chiesa di San Paolo a Ripa d'Arno

Un concerto per la città. È così che l’Associazione Auser Musici e l’Associazione San Tommaso in Ponte, in collaborazione con la Caritas Diocesana e l'Unità Pastorale San Giovanni, Santa Lucia e San Paolo, hanno voluto chiamare il concerto che si terrà sabato 18 dicembre alle ore 21 presso la Chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. "Sono estremamente felice di aver preso parte a questo progetto che vede AuserMusici affianco alle realtà che si occupano di disagio sociale - spiega il Maestro Carlo Ipata, direttore dell’ensemble che si esibirà sabato - faremo risuonare la musica di Josquin Desprez nel cinquecentenario della sua morte in una delle chiese più belle e suggestive della città".

Il concerto sarà infatti a ingresso gratuito tramite prenotazione obbligatoria (massimo 200 posti), ma alla fine sarà possibile effettuare offerte per la realizzazione di un progetto educativo musicale rivolto ai giovani. "Fare musica come momento di partecipazione, inclusione sociale, crescita civile e spazio di relazione interculturale - commenta Paolo Donati, presidente dell’Associazione San Tommaso in Ponte - sotto la bacchetta di Carlo Ipata si esibiranno la soprano Jennifer Schittino, il contralto Alessandro Carmignani, il tenore Alberto Allegrezza, il basso Giorgio Marcello e il giovanissimo Sebastiano Silvestri. Oltre alla Missa Pange Lingua a 4 voci di Desprez, verranno proposti brani di Antonio Brunelli Maestro di cappella di S.Stefano dei Cavalieri nei primi anni del '600, composti a Pisa esattamente 400 anni fa".

Prenotazione obbligatoria al 347.7578387 oppure massimobettini1@gmail.com.

Necessario green pass valido alla data del concerto e rispetto di tutte le prescrizioni anti-covid in vigore.