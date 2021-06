Concerto d'organo dedicato a San Ranieri

Sabato 19 giugno 2021 ore 21.00 presso la Chiesa di San Michele in Borgo (Pisa) si terrà un Concerto d'organo organizzato dall'Associazione Culturale I Bei Legami e patrocinato dalla Compagnia di San Ranieri di Pisa.

Sarà il maestro Claudiano Pallottini a eseguire un percorso di musiche bachiane per organo in un concerto dedicato al Santo Patrono della città, San Ranieri di Pisa.

E' un'occasione sul cammino verso la normalità per un settore, quello musicale, come altri colpito duramente da questi mesi di pandemia, per questo la manifestazione sarà offerta e l'ingresso gratuito fino a esaurimento posti nel rispetto delle norme anti-covid (ore 20.45 arrivo consigliato).

