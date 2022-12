Come ogni anno, torna l’atteso Concerto di Natale del Coro Polifonico San Nicola, organizzato dall’Associazione corale insieme all’Associazione Culturale Dannunziana.



L’evento, che avrà luogo Domenica 18 dicembre alle ore 16,00 nella Chiesa di San Nicola, è dedicato alla Venerabile Arciconfraternita di Misericordia e

Crocione di Pisa, antica associazione di carità e assistenza fondata nel 1330 come erede dell’antica Compagnia di Sant’Orsola e tuttora attivamente presente nell’ambito pisano con le sue opera benefiche.



Il concerto si aprirà con i Responsori del Natale di Giovanni Lorenzo Cattani, maestro di cappella dei Cavalieri di Santo Stefano tra Sei e Settecento - in prima esecuzione moderna - per proseguire col Puer Natus di Giovanni Battista Gieri, altro maestro dei Cavalieri Stefaniani. Saranno poi eseguite musiche di Pachelbel, Bach, Bossi, Verdi, Mascagni e Rossini, per concludere con un florilegio di canti tradizionali natalizi.



Insieme al Coro Polifonico San Nicola si esibiranno l’organista Claudiano Pallottini e i solisti della Tuscan Chamber Orchestra sotto la direzione di Stefano Barandoni.



Ingresso libero.