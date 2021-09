'Diversamente Zero', concerto in favore dell'Associazione Oncologica Pisana Piero Trivella

Le canzoni più celebri di Renato Zero saranno presentate in un concerto a favore dell’Associazione Oncologica Pisana Piero Trivella (AOPI) che si terrà venerdì 10 settembre, con inizio alle ore 21, nel piazzale del Circolo Arci 'Globo Verde' di Ghezzano. Lo spettacolo si intitola 'Diversamente Zero' a sottolineare che non si tratterà dell’ennesima imitazione del grande artista romano, ma di un percorso canoro lungo il suo repertorio con l’intento di trasmettere la poesia ed i messaggi che i suoi brani più famosi contengono. Ad interpretarli sarà Marco Rossi, noto cardiologo con la passione per il teatro e la musica, che in passato si era già cimentato in concerti sul repertorio di Fabrizio De André e di Giorgio Gaber. La regia dello spettacolo è stata curata da Giorgio Di Presa che ha anche scritto il testo dei commenti all’opera di Renato Zero. Si devono a Adolfo Fiordelisi le video-immagini animate che saranno proiettate su un grande schermo durante il concerto.

La sera di venerdì 10 settembre sul palcoscenico del 'Globo Verde' si avvicenderanno anche le ballerine della scuola A.S.D. GADDIDANZA Sonia Pellacani, Serena Montosi, Ginevra Gaddi, Denise Scaramelli e Anna Redini, che durante le canzoni si esibiranno in coreografie ideate da Patrizia Gaddi, direttrice della stessa scuola. Presenterà lo spettacolo Fabio Pannocchia, mentre al suo inizio Cecilia Zaccagnini farà una lettura introduttiva sul profilo di Renato Zero.



L’Associazione Oncologica Pisana Piero Trivella (AOPI), cui è dedicato lo spettacolo, è la storica associazione che da oltre quaranta anni è impegnata in attività di aiuto ai malati oncologici e ai loro familiari. Attività mai del tutto interrotte dalla AOPI nemmeno durante il periodo peggiore della pandemia da Covid-19 e che questa associazione sta riprendendo a pieno regime, nel rispetto delle vigenti norme anti-Covid, già a partire da questi primi giorni di settembre. Lo spettacolo, ad ingresso gratuito ed offerta libera, è proprio finalizzato alla raccolta di fondi per l’Associazione Oncologica Pisana P. Trivella che tra le sue attività include anche la messa a disposizione gratuita di uno sportello psicologico per i malati oncologici, corsi di ginnastica e yoga ad essi dedicati ed un servizio parrucche anche esse messe a disposizione gratuitamente per donne reduci da chemioterapia. L’azienda farmaceutica pisana PharmaNutra ha sostenuto le spese di allestimento dello spettacolo. Nel rispetto delle norme anti-Covid, potranno assistere al concerto solo le persone munite di Green Pass e di mascherina. E’ gradita la prenotazione telefonando al numero 050/879575 dalle ore 10.30 alle ore 21.

