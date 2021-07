Marina Mulopulos e Paolo del Vecchio al 110 Hertz Festival di Coltano

Venerdì 9 luglio alle ore 22.30, nel contesto del 110 Hertz Festival di Coltano, sarà protagonista la cantante pisana di origine greca Marina Mulopulos. Una rotta musicale che dalla Grecia arriva fino al Sudamerica, passando per la Sicilia, la Spagna, il Portogallo, con quella sua voce così contemporanea, ma dalla filigrana squisitamente antica, complice la chitarra intensa e il bouzouki di Paolo Del Vecchio. Mulopulos canta e scrive sia in greco che italiano e con grande energia fonde in totale unità la forza delle sue origini mediterranee. Proporrà dal vivo i brani contenuti nel suo primo lavoro discografico da solista 'Distichós', un itinerario che parte dalla Grecia e percorre i tragitti millenari delle sponde del Mare Nostrum. In canzoni come 'Maghissa' e 'Iati', Marina ci consegna una voce sussurrata ed intensa, calda come un velluto ma capace di infinite modulazioni; in 'Elpiso' emerge la grande potenza vocale di una voce che sa essere roca e graffiante, riuscendo a rievocare mondi antichi, a scuotere,cullare dolcemente, raccontare. Ad accompagnarla ci sarà il talentuoso musicista Paolo Del Vecchio, napoletano, legittimo erede della grande scuola del chitarrismo partenopeo. Come ogni giorno di Festival, a partire dalle 18.00, saranno presenti anche spettacoli per bambini, teatro, gli stand di artigianato, lo street food e il birrificio artigianale de La Staffetta.

Il programma completo del festival è consultabile sul sito del Teatro Nuovo Pisa. Per acquistare i biglietti: https://www.ciaotickets.com/110-hertz-festival. Per info contattare: hertzfestivalcoltano@gmail.com o il numero 392/3233535. Biglietteria Teatro Nuovo Pisa aperta il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e presente in loco a Coltano nei giorni del festival.

