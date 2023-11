Indirizzo non disponibile

Si terrà sabato 25 novembre alle ore 21 presso la Chiesa Santa Maria Ausiliatrice, a Marina di Pisa, il concerto 'Ricordando Rachele cantiamo per Alice', organizzato da Kinzica Group con il Patrocinio del Comune di Pisa.

Il concerto di beneficenza vedrà esibirsi il gruppo 'Voices of Heaven Gospel Choir' che da sempre unisce la musica con la beneficenza. La serata vuol ricordare agli amici e conoscenti Rachele Innocenti Mancini, deceduta a soli 29 anni nel 2019 per un’emorragia cerebrale. La mamma in un ultimo gesto d’amore autorizzò l’espianto degli organi nella speranza di poter così salvare altre vite. L’intero ricavato della serata sarà devoluto ad Alice, una bambina di Marina di Pisa affetta fin da piccola da diverse problematiche.