Concerto sacro - sinfonico corale

Questo concerto oscilla tra musiche di Haydn e Mozart, ovvero la massima espressione del Classicismo Viennese (e quindi europeo).



Di Haydn verrà eseguita la sinfonia n. 84 (una delle cosiddette “parigine” soprannominata In Nomine Domini) e la succinta ma intensa Missa Brevis Sancti Joannis de Deo. Di Mozart invece tre lavori scritti rispettivamente all'età di 16, 24 e 35 anni (quest'ultimo il suo ultimo anno di vita), tutti accomunati da una strabiliante profondità spirituale e dalla stupefacente sapienza di scrittura.



Questo concerto non vuole essere solo un evento culturale ma è soprattutto una iniziativa volta alla sensibilizzazione della prevenzione oncologica ed avvolgere in un caldo abbraccio chi soffre per una diagnosi di cancro.



Programma:



W. A. Mozart - Ave Verum Corpus, Mottetto K.618 - (1756-1791) per coro, archi e organo

F. J. Haydn Sinfonia n.84 in Mib magg. In Nomine Domini (1732-1809)

W. A.Mozart - Exultate, Jubilate K.165 - per soprano e orchestra

F.J. Haydn - Missa brevis in Sib magg. Sancti Joannis de Deo - per soprano, coro, archi e organo

W. A. Mozart - Laudate Dominium - (n.5 da Vesperae solennes de Confessore K.339) - per soprano, coro e orchestra



Coro della Società Filarmonica Pisana



Coro "E. Pappalettere" del Liceo Dini di Pisa



Orchestra "Pisa Sinfonietta" del Circolo Culturale S. Francesco



Soprano Ilaria Casai



Gallery



Maestro Giovanni Del Vecchio