Concerto per l'Ucraina alla Stazione Leopolda di Pisa

Va in scena nel Salone Storico della Stazione Leopolda di Pisa 'Un concerto per l’Ucraina', evento di beneficienza promosso dai musicisti dell’Orchestra Giovanile Toscana in collaborazione con la Croce Rossa di Pisa. Il programma prevede l’esecuzione del concerto in la maggiore per clarinetto e orchestra K 622 di Mozart, la serenata in mi minore per archi op. 20 di Elgar e il concerto grosso 'Palladio' di Jenkins. Dirige l’orchestra il Maestro Carlo Franceschi, direttore artistico della 'Società Filarmonica Pisana', al clarinetto solista il giovane talento pisano Filippo Nuti.

L’ingresso sarà a offerta libera fino a esaurimento posti. I fondi raccolti saranno destinati ad aiuti umanitari per il popolo ucraino.