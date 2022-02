In Gipsoteca con Harvard si discute di 'Un’archeologia della disabilità'

Venerdì 4 febbraio appuntamento per 'A roundtable discussion of the research station: An archaeology of disability', incontro organizzato dal Center for Hellenic Studies della Harvard University. La tavola rotonda si terrà a distanza tra Pisa, Atene e Washington e potrà essere seguita in presenza dalla Gipsoteca di arte antica e antiquarium dell’Università di Pisa (piazza S. Paolo all’Orto 20) prenotando via mail all’indirizzo info.gipsoteca@sma.unipi.it, oppure sul canale Youtube del Dipartimento di Civiltà e forme del sapere al link: https://youtu.be/R7I1qxu5_HU. Durante l’evento sarà presentata l’installazione artistica 'An Archaeology of disability', stazione di ricerca esposta alla Biennale di Venezia del 2021 e che sarà visitabile presso la Gipsoteca fino al prossimo 20 aprile. La discussione si terrà in inglese e sarà accompagnata da un servizio di interpretariato in LIS - Lingua dei Segni Italiana e sottotitoli. Nel corso della tavola rotonda interverranno i curatori dell’installazione David Gissen della Parsons The New School, Jennifer Stager della Johns Hopkins University e Mantha Zarmakoupi della University Of Pennsylvania, che discuteranno insieme a Christopher Tester della Gallaudet University, Pasquale Toscano e Brooke Holmes della Princeton University.

Per partecipare al dibattito è necessario registrarsi tramite il link https://chs.harvard.edu/event/ an-archaeology-of-disability. L’incontro rientra tra le iniziative di 'Aree archeologiche e accessibilità: da limite a opportunità', manifestazione dedicata all’accessibilità delle aree archeologiche e organizzata dalla Gipsoteca di arte antica e antiquarium del Sistema museale di ateneo, con il patrocinio del Dipartimento di Civiltà e forme del sapere e del Comune di Pisa, in cooperazione con USID – Ufficio servizi per l’integrazione di studenti con disabilità.