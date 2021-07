Mel cuore della piaggio...il cuore delle donne: presentazione del libro di Marco Rossi

Nell’ambito di 'Pontedera Music Festival 2021 Summer Edition', a cura della Fondazione Piaggio, giovedi? 15 luglio alle 21,15, nel piazzale del Museo Piaggio a Pontedera, si parlera? di cuore al femminile con la presentazione del libro del professor Marco Rossi 'Del cuore delle donne: tra amore eros e medicina', Mind Edizioni. Protagonista di questo volume e? il cuore della donna esplorato in tutti suoi aspetti: emotivi, simbolici, psicologici e medici, legame con l’eros e l’amore della sua protagonista. L’incontro sara? condotto da Cecilia Robustelli, che dialoghera? con l’autore, cardiologo e docente dell’Universita? di Pisa, con al suo attivo altri libri divulgativi in ambito medico, sui temi affrontati nel suo libro. Arricchiranno la presentazione alcuni monologhi e canzoni sul tema della donna e dell’amore, tratte dal repertorio di Giorgio Gaber e recitati dallo stesso Marco Rossi, in veste di attore amatoriale. Lo accompagnera? alla chitarra il musicista Daniele Guerrazzi.

Per la partecipazione all’incontro, che e? gratuita, e? necessario prenotarsi al link

https://forms.gle/yLX27fKeLjtg6bXV8



Sara? garantito il rispetto delle misure anti-Covid.

