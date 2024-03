Camminata sportiva 'Da Buti a Vico Apassonordico'

Una domenica a camminare sportivamente con la tecnica del Nord Walking e Fit&Fast Walk.

'Da Buti a Vico Apassonordico' è un'iniziativa nata nel 2013 dall'idea di Lorenzo Maio in occasione della Festa del Camminare .



Un percorso sensoriale naturale in un paesaggio ricco di storia tra le terre Butesi e Vicaresi, un’iniziativa per star bene e in armonia con la natura, un itinerario con un dislivello collinare, appagante per gli amanti del Nordic Walking della camminata sportiva e del fitness. L'allenamento con partenza dal centro del Paese di Buti si snoderà su una parte del cammino dell' 'itinera romanica plus', e giungerà nel Borgo medievale di Vicopisano per poi concludersi con il ritorno al punto di partenza.



Itinerario ad anello

> Terreno: boschivo / uliveti - ampia strada forestale, strade bianche, tratto di asfalto.

> Dislivello: collinare

> Durata allenamento: 3 ore.

> Difficoltà Facile - medio



Pagamento in loco in contanti o con carta di credito.

Il ritrovo sarà indicato al momento della prenotazione.



un messaggio whatsapp al 339 199 9121.