Da Monte Castellare al complesso monastico della Mirtea

Partendo dal Centro Visite Monte Castellare, ci dirigeremo verso il passo di Dante per poi andare alla scoperta della Vetta Monte Faeta ed al complesso Monastico della Mirteta, risalente al 1100 DC. Nel pomeriggio saremo di ritorno al Centro Visite seguendo un altro sentiero.

PROGRAMMA

Ore 09:00 Ritrovo Centro Visite Castellare

Ore 09:30 Partenza Cammino

Ore 18:00 Circa fine Cammino Centro Visite Castellare



PARTECIPANTI: MASSIMO 20 - MINIMO 3



DETTAGLIO INFORMAZIONI:

Materiale: Zainetto (non deve essere troppo pesante, massimo 10/15kg); 2 litri d’acqua; giacca impermeabile o poncho impermeabile; sacco per rifiuti; pranzo al sacco; cappello; mascherina; gel antibatterico; salviettine rinfrescanti; snack.



Indumenti: Indossare scarponi da trekking, abbigliamento “a cipolla” e abiti adeguati al clima, comodi nei movimenti possibilmente maglietta traspirante.

Uomini: consigliato intimo confortevole. Donne: consigliato reggiseno sportivo e intimo confortevole.



Lunghezza Totale(km): 15

Giorni di Cammino: 1

Difficoltà: Facile/Medio



Info:

Responsabile Tecnico - Michele Olivieri +39 3201618156

Monte Castellare +39 348 4508519



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le ore 12:00 del sabato precedente all’uscita compilando il modulo in calce alla pagina del seguente link:

https://asdarcadia.com/2020/10/20/domenica-8-novembre-2020-da-monte-castellare-al-complesso-monastico-della-mirteta/



Nota: Le prenotazioni si intendono acquisite al momento del ricevimento del modulo compilato.



Contributo richiesto: €15,00 e € 10,00 – Soci asd Arcadia e Nimrod asd;

Il contributo sarà ricevuto il giorno dell’uscita.



La quota comprende:

• accompagnamento

• assicurazione RCT/infortuni giornaliera

La quota non comprende:

pranzo al sacco e spostamenti per raggiungere il luogo di partenza del Cammino e dal luogo di arrivo del Cammino a casa.