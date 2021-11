Dado show al Teatro di Ponsacco

Venerdì 26 Novembre arriva al Teatro Oden di Ponsacco il nuovo spettacolo di Dado, comico romano impegnato fra le altre nella trasmissione comica di Mediaset Zelig Circus.

Ritorna sul palco dopo un periodo di assenza forzata, in quanto una pandemia mondiale lo ha costretto ad un periodo di riflessione.

La riflessione per un artista è sempre sinonimo di creatività ed è per questo che il testo di questo spettacolo, come il titolo, è una sorta di reazione involontaria come se fosse un muscolo che non puoi comandare.

La satira di costume è un elemento fondamentale per un comico, osservare il periodo storico e mettere in risalto i lati più paradossali, come ad esempio l'impreparazione digitale di intere generazioni che ancora non sanno pronunciare la parola 'smart working'.

L'aspetto più rassicurante è che l'uomo di cui si parla ha un grandissimo spirito di adattamento e riesce e a galleggiare in un mare in insicurezze pronto a ricreare in qualunque condizione le sua abitudini tendenti a dimenticare tutto ciò che non gli conviene.

Dado in scena con la sua assistente vocale Carlotta, tra canzoncine e monologhi racconterà dal suo punto di vista, il passato, il presente e il futuro di un uomo pronto a tutto per avere la sua libertà.

Partendo proprio dalla libertà di infrangere le regole, sport che presto diventerà disciplina olimpionica.



