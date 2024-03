Dalla parte di Dalla, le città, gli amori, il futuro, il mare

Venerdì 22 marzo, ore 21:15 al Teatro dei Coraggiosi di Pomarance i musicisti Dario Canal (voce e chitarra) e Simone Sandrucci (chitarra elettrica), daranno vita a un concerto in onore di uno dei più importanti cantautori italiani, Lucio Dalla. Dalla parte di Dalla, ripercorre e omaggia la carriera dell'artista bolognese, raccontandone un punto di vista ancora oggi quanto mai attuale.



Lo spettacolo vuole essere un esercizio per comprendere meglio le trame artistiche e

filosofiche di Lucio Dalla e tirarne fuori l’essenziale. Attraverso le chitarre e le percussioni (grazie anche alla presenza del terzo artista e ospite speciale Giacomo Biancalana), i musicisti sperimenteranno un nuovo approccio musicale, trasformando le canzoni di Dalla in qualcosa di ancora più primordiale: una melodia cantata e degli accordi per seguirla. Uno spazio sonoro, libero e spontaneo attraverso cui celebrare l’indimenticabile interprete, musicista, cantante, autore e compositore, che scelse la musica come arte di espressione e di libertà.



Bar del teatro aperto dalle ore 20:30.





Prevendita online su liveticket.it e il giorno di spettacolo presso la biglietteria del teatro dalle ore 20.00. Prenotazione biglietti tramite mail a prenotazioni@officinepapage.it, tramite chiamata o messaggio al numero 334.2698007 il giorno che precede lo spettacolo e il giorno di spettacolo nel seguente orario 16:00-18:00.