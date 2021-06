De Gregori in Piazza dei Cavalieri per il Summer Knights 2021

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 09/09/2021 al 09/09/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Francesco De Gregori torna live con 'De Gregori & Band Live– Greatest Hits', che porterà a Pisa, in piazza dei Cavalieri, giovedì 9 settembre per il Summer Knights 2021, il contenitore di appuntamenti culturali e di spettacolo voluto dal Comune di Pisa, assessorato alla cultura, in collaborazione con la Fondazione Teatro Verdi e organizzato dalla LEG Live Emotion Group. Le prevendite sono già aperte su www.ticketone.it.

Pisa infatti sarà una delle tappe di questo tour estivo che, a partire dal mese di luglio, lo vedrà protagonista sui palchi d’Italia per proporre al pubblico le canzoni più famose e significative del suo repertorio. La band che accompagnerà De Gregori sul palco è composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Primiano Di Biase (hammond) e Simone Talone (percussioni).

Infoline 3924308616; www.legsrl.net