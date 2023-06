Degustazione vini biologici e visita in vigna a Calci

Venerdì 9 giugno alle 17 e sabato 10 giugno alle 10.30 alla Fattoria San Vito.

Degustazione con visita in vigna nella splendida cornice della Valgraziosa ai piedi dei Monti Pisani a Calci, a pochi passi dalla Certosa Monumentale.

La degustazione comprende 4 vini naturali biologici accompagnati da un tagliere di formaggi, bruschette con olio extravergine bio della Fattoria e spuntini vegetariani.



L’evento ha una durata di circa un’ora e mezzo, la visita è in italiano e in inglese.



Fattoria San Vito è una piccola azienda familiare a pochi passi dalla Certosa di Calci, Matteo (il vignaiolo) cura personalmente ogni processo, dalla coltivazione all'imbottigliamento.

I suoi vini sono biologici IGT Toscana e spaziano tra il Sangiovese, il Trebbiano, il Vermentino e la Malvasia.

La filosofia seguita in vigna e in cantina è quella dei vignaioli naturali e artigiani





Prenotazione obbligatoria al 3470674838 (wapp) o info@fattoriasanvito.it