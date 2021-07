Degustazione vini sulla terrazza del Royal Victoria hotel: dal Vesuvio, con amore

Giovedì 22 luglio il viaggio alla scoperta dei vitigni autoctoni italiani organizzato da Il Nomade di Vino porterà i partecipanti sulle pendici del Vesuvio, in quei territori mitici che tutti conoscono e che hanno in Pompei ed Ercolano i borghi più famosi.

Ma se tutti conoscono questo territorio, si può dire lo stesso del suo vino più rappresentativo?



Ed ecco allora una degustazione studiata ad hoc in cui poter assaggiare il Caprettone, storico vitigno bianco che “abita” il Vesuvio da tempi immemori. Una varietà unica e rara, che in pochi produttori hanno scelto di coltivare e vinificare, arrivando a produrre un vino dalle note caratteristiche ed univoche, che rispecchia in modo esemplare il terroir da cui proviene.



Queste le cantine presenti alla degustazione attraverso le loro etichette di Caprettone:



Cantine Olivella, da Sant’Anastasia (NA)

Cantine Matrone, da Boscotrecase (NA)

Az. Agr. Fuoco Muorto, da Ercolano (NA)



Tre aziende che hanno eletto il Caprettone a simbolo del loro lavoro per salvaguardare sia il territorio intorno al Vesuvio che le tradizioni vitivinicole, che in queste zone sono più forti che mai.

La degustazione sarà accompagnata da tre preparazioni gastronomiche studiate per esaltare i sapori dei vini in degustazione: Insalata di Pasta con Mozzarella di Bufala, Olive Taggiasche e Pomodori, Cestini di pane con pomodorini e basilico, Quadrotti di Parmigiana.



INFO UTILI

Il costo della serata è di €25,00 (degustazione + abbinamento gastronomico)

L’evento è per soli adulti.



Gallery

Posti limitati, prenotazione obbligatoria al 388 8894672 oppure via email a info@ilnomadedivino.comL’inizio della degustazione è prevista per le ore 19.30.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...