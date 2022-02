'Dei figli': Mario Perrotta e Massimo Recalcati

Sabato 19 febbraio arriva alla Città del Teatro lo spettacolo 'Dei Figli' di Mario Perrotta con la consulenza alla drammaturgia di Massimo Recalcati. Lo spettacolo affronta il tema della generazione allargata di 'giovani' tra i 18 e i 45 anni che non ha intenzione di dimettersi dal ruolo di figlio.



"'Dei Figli'conclude la trilogia 'In nome del padre, della madre, dei figli', provando a ragionare su quella strana generazione allargata di “giovani” tra i 18 e i 45 anni che non ha intenzione di dimettersi dal ruolo di figlio. Non tutti, per fortuna, e non in ogni parte del mondo. Ma in Italia sì, e sono tanti. Una casa che è limbo, che è purgatorio, per chiunque vi passi ad abitare. Vite in transito che sostano il tempo necessario – un giorno o anche una vita – pagano un affitto irrisorio e in nero e questo li lascia liberi di scegliere quanto stare, quando andare", spiega dice Mario Perrotta. "Una delle grandi mutazioni antropologiche del nostro tempo - aggiunge Massimo Recalcati - riguarda la cronicizzazione dell’adolescenza. Se prima la giovinezza era legata alla pubertà e si concludeva con la fine dell’adolescenza, oggi l’adolescenza non è più il riflesso psicologico della 'tempesta' psicosessuale della pubertà bensì una condizione di vita perpetua che tende a cronicizzarsi. Quando questo accade in primo piano è la difficoltà del figlio di accettare la separazione dai genitori per riconoscersi e viversi come adulto".

Durata h.1.30; sala grande. Biglietti acquistabili in prevendita circuito Ticketone e on line e presso il teatro dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, il mercoledì anche dalle 17 alle 19. Info 050744400 - 3458212494

biglietteria@lacittadelteatro.it