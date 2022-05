Difesa personale - Seminario teorico-pratico

Seminario Teorico-Pratico di Difesa Personale aperto al pubblico.



Sa Bum Nim Giuseppe Catania, 3rd Dan di Hwa Rang Do, responsabile del Club di Genova, sarà ospite della nostra scuola di arti marziali e terrà il seminario di Difesa Personale aperto anche al pubblico.



Chi può partecipare: chiunque maggiore di 14 Anni

Quando: 15 Maggio, dalle 15.30 alle 17.00 (durata 1h, 30).

Costo seminario: 20 euro.

Sconti speciali per studenti di Hwa Rang Do.



Prenotazioni fino a esaurimento posti.



Per prenotare potete contattare il 3282551509 oppure scrivere al link:

https://www.artimarzialitoscana.it/#scrivici





Durante l'attività, potrebbe essere richiesto di indossare la mascherina.