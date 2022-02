'Differenze, diritti, desideri': primo incontro dedicato alla violenza sulle donne

È in partenza il ciclo di iniziative costruito da Arci Valdera insieme alla Casa della Donna Pisa: un'occasione per ascoltare e riflettere sui temi dei diritti e della libertà delle donne, per rilanciare un impegno collettivo nella lotta alle diseguaglianze. Si comincia sabato 26 febbraio a Bientina, alla Torre civica, con l'incontro 'La violenza sulle donne: riconoscere e intervenire'. Saluti di Barbara Frosini, vicesindaca di Bientina e portavoce della Conferenza delle Donne Democratiche di Pisa. Incontro con il Centro Antiviolenza della Casa della Donna di Pisa: Francesca Pidone, Coordinatrice Telefono Donna e Valentina Bassi, Coordinatrice Case di accoglienza.

Gli incontri raggiungeranno quattro comuni del territorio, in un percorso di autoformazione e consapevolezza rivolto alla società civile e alle istituzioni della Valdera, per chiudere con un incontro pubblico in cui saranno analizzate le criticità che la pandemia ha fatto emergere con chiarezza e si cercheranno soluzioni di genere per la costruzione di una nuova società. Il prossimo appuntamento sarà il 5 marzo.