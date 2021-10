'Dita di dama' al Teatro Nuovo di Pisa

Venerdì 22 ottobre alle ore 21, al Teatro Nuovo – Binario Vivo va in scena lo spettacolo 'Dita di Dama' con Laura Pozone che inaugurerà la Stagione di Teatro contemporaneo 2021/22. Un adattamento drammaturgico del romanzo 'Dita di Dama' di Chiara Ingrao per la regia di Laura Pozone e Massimiliano Loizzi.

LA STORIA

Siamo nel 1969, l'autunno caldo. Francesca e Maria sono due amiche cresciute insieme nello stesso cortile della periferia romana. Una sogna un futuro da veterinaria, l'altra di continuare a studiare. Ma a diciotto anni si ritrovano, costrette dai padri una a studiare legge, l'altra a lavorare in fabbrica. Attraverso gli occhi di Maria scopriamo la nuova vita sua e delle altre operaie, sempre in bilico tra il comico e il drammatico, tra il commovente e l’entusiasmante. Il cottimo, la bolla, la paletta, il marcatempo. E poi gli scioperi, la stira, il consiglio di fabbrica. E ancora sullo sfondo l'Italia che cambia, da Piazza Fontana alla legge sul divorzio, lo Statuto dei lavoratori, le ribellioni in famiglia. Maria, da timida e impacciata ragazzina che in fabbrica proprio non ci voleva stare, si trasforma in “una tosta”, sguardo fisso e faccia decisa quando parla alle assemblee, ma in questo modo rischia di perdere il suo amato Peppe. Gli anni delle lotte operaie non vengono rappresentati attraverso lo "stereotipo" della violenza, della tensione e del piombo, bensì fanno da sfondo ad una storia di formazione, amore e amicizia, tutta al femminile, che indaga percorsi di libertà e dignità che sfidano tuttora il nostro presente.

BIGLIETTI

Intero € 15

Ridotto Soci Coop e Unione Italiana Ciechi € 13

Ridotto minorenni e studenti universitari € 10

Online: https://www. ciaotickets.com/biglietti/ dita-di-dama-pisa

Biglietteria aperta a partire da un'ora prima dell'inizio dello spettacolo. Per maggiori informazioni visitare il sito o contattare il numero: 392.3233535