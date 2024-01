Dj Gruff e Alice al Deposito Pontecorvo

Venerdì 19 gennaio terzo appuntamento della Rassegna Crock con il sostegno di Fondazione Pisa al Deposito Pontecorvo.

Si esibiranno sul palco Alic? e DJ Gruff, un sodalizio artistico che ha visto una delle sue massime espressioni con il 'video-spettacolo/ murale/ animazione' realizzato dalla street artist in collaborazione con Rocco Venanzi e il leggendario produttore, e mc hip hop, per l'Accademia Zero Strett di Moncalieri (To). Il titolo dell' innovativa opera è 'What Goes Around': un progetto che fa uso di varie tecniche in un crescendo di effetti, dal rotoscopio fino all’animazione tradizionale. Da qui l' idea di realizzare uno spettacolo esclusivo, in cui Dj Gruff anima a suon di musica, le immagini di Alice Pasquini. Un evento unico, che racchiude più discipline artistiche.



Alice Pasquini (Roma 1980) in arte Alic? è un’artista contemporanea, le cui opere sono esposte sulle superfici urbane, nelle gallerie e nei musei di centinaia di città in tutto il mondo.

Ha sperimentato diverse tecniche, generi e medium espressivi.

Street artist, illustratrice e scenografa italiana, ha conseguito il diploma in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, completando il percorso di studi in Spagna con un Master of Arts in critica d’arte all’Università Complutense (2004) e un corso di animazione presso l’Ars Animation School di Madrid. È tra le poche esponenti femminili affermate a livello internazionale tra i protagonisti del movimento street art. In strada i suoi lavori spaziano dai piccoli interventi su arredi urbani, ai murales di grandi dimensioni.



Dj Gruff alias di Sandro Orrù, anche noto come Gruffetti o Lowdy N.C.N., classe ‘68, è un disc jockey italiano conosciuto per la sua originalità nell’interpretare le tecniche dello scratch e del rap. Dal 1982 DJ Gruff si esprime nella cultura Hip hop in Italia come turntablist, DJ, beatmaker, rapper e produttore. DJ Gruff ha fatto parte di diversi gruppi/collettivi/crew come i The place to be (Next One, Carrie D, Igor, Nando- Boogie e Mr Hyde), i Casino Royale (Alioscia Bisceglia, Giuliano Palma, Michele Pauli, Ferdinando Masi etc), i Radical Stuff (DJ Skizo, Soul Boy, Sean, Top Cat e Kaos One), gli Isola Posse All Stars ed è tra i fondatori dei Sangue Misto (DJ Gruff, Neffa e Deda), con cui ha realizzato l’album SxM, universalmente riconosciuto come pietra miliare dell’Hip hop italiano.



Lo spettacolo inizierà alle ore 23:00, apertura porte ore 22:00, obbligatoria la tessera ENTES. Sarà possibile acquistare i biglietti in cassa al costo di €12.00 o in prevendita su Dice al costo di €10.00 (Link prevendite: link.dice.fm/ad4aacaff778 ) .



After show: Massive Night

Contributo ingresso €5.00